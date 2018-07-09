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09 Temmuz 2018 15:29

Süper Lig’de yeni sezon fikstürü belli oldu

Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis’in isminin verildiği Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu fikstür çekimi gerçekleşti.

Süper Lig’de yeni sezon fikstürü belli oldu

09 Temmuz 2018 15:29


Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis 2018-2019 sezonu fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) FF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda gerçekleşti. Fikstür çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcileri katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Ali Düşmez, “Türkiye’de geçen sene çok güzel bir lig idrak ettik. Şampiyonluk ve küme düşme mücadelesi büyük bir heyecana sahne oldu. Bu sene de yeni sezonda çok daha güzelini ümit ediyoruz. Avrupa’da Türk futbolu devamlı ivme kazanıyor ve gelirleri arttırıyoruz. Bu mücadele devam ederken bütün çağdaş katkıları da TFF olarak adapte etmeye çalışıyoruz. VAR uygulaması da unlardan biri. Dünyada eş zamanlı olarak Türkiye’de de eş zamanlı başlayacak. Bu güzel oyunun yeni sezonda daha az hatalı devam edeceğini düşünüyoruz. Ben yeni sezonun herkes için hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.


Fikstür planlamasıyla ilgili konuşan Besim Yalçın’ın açıklamalarına göre yeni sezon 10 Ağustos’ta başlayacak. 23 Aralık’ta sonra erecek ilk yarının ardından ligin ikinci yarısı için ilk düdük 25 Ocak’ta çalacak. Süper Lig 2018-2019 sezonu 26 Mayıs’ta sona erecek.



İlk derbi Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında


Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun ilk derbisi 6. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadyumu’nda gerçekleşecek. Ligin 11. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi ağırlayacakken, 14. haftada ise Beşiktaş’ın Vodafone Park’taki konuğu Galatasaray olacak.




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