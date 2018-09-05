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05 Eylül 2018 11:18

Süper Lig’in en değerli kalecisi Loris Karius

Beşiktaş’ın Liverpool’dan kadrosuna kattığı Alman kaleci Loris Karius, Süper Lig’de piyasa değeri en yüksek olan kaleci konumunda.

Süper Lig’in en değerli kalecisi Loris Karius

05 Eylül 2018 11:18

Değeri 12 milyon Euro olan Karius’u 6 milyon Euro ile Galatasaray’dan Muslera takip etti.


Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunda mücadele eden takımlarda bulunan yerli ve yabancı kaleciler içerisinde en değerlisi belli oldu. Alman internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre zirvede Loris Karius var. Beşiktaş’ın İngiliz ekibi Liverpool’dan kiralık olarak kadrosuna kattı Alman kaleci Karius’un güncel piyasa değeri 12 milyon Euro. 25 yaşındaki file bekçisi ilk maçına Bursaspor deplasmanında çıktı ve kalesinde 1 gol gördü.



Muslera ikinci sırada


Listenin ikinci sırasında ise Süper Lig’de uzun yıllardır Galatasaray’ın kalesini koruyan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera var. Sarı-kırmızılılar ile Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan 32 yaşındaki eldivenin güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.



Berke’nin değeri 3 milyon Euro


Fenerbahçe’nin Altınordu’dan bu sene kadrosuna kattığı Berke Özer’in güncel değeri ise 3 milyon Euro. Genç file bekçisiyle aynı değere sahip olan Başakşehir’in deneyimli ismi Volkan Babacan, listede Berke ile birlikte 3. sırada yer alıyor. Fenerbahçe’nin bu seneki bir başka yeni kaleci transferi Harun Tekin’in değeri ise 2 milyon 500 bin Euro olarak gösteriliyor. Harun’la aynı değere sahip olan Trabzonspor’un başarılı file bekçisi Onur Kıvrak da ilk 5 içinde yer aldı. Türkiye’nin en değerli kalecileri arasında yer alan Berke, Fenerbahçe’nin UEFA’ya bildirdiği listede yer almadı.



Volkan ve Kameni ilk 10 dışında


Fenerbahçe’nin kadrosunda yer alan diğer kaleciler Volkan Demirel ve Kameni, ligdeki en değerli kaleciler sıralamasında ilk 10’a giremedi. Deneyimli file bekçisi Volkan Demirel’in güncel değeri 650 bin Euro, Kameni’nin de 450 bin Euro olarak belirtildi.


Spor Toto Süper Lig’de yer alan kalecilerden güncel piyasa değeri en yüksek isimler şöyle:



Loris Karius (Beşiktaş) - 12 milyon Euro


Fernando Muslera (Galatasaray) - 6 milyon Euro


Berke Özer (Fenerbahçe) - 3 milyon Euro


Volkan Babacan (M. Başakşehir) - 3 milyon Euro


Onur Kıvrak (Trabzonspor) - 2 milyon 500 bin Euro


Harun Tekin (Fenerbahçe) - 2 milyon 500 bin Euro


Lung (Kayserispor) - 1 milyon 500 bin Euro


Ramazan Köse (Kasımpaşa) - 1 milyon Euro


Hopf (Ankaragücü) - 900 bin Euro


Serkan Kırıntıılı (A. Konyaspor) - 800 bin Euro


Ibrahim Sehic (B.B. Erzurumspor) - 800 bin Euro




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