Süper Lig’in ‘gol’ raporu

Ligin en az gol yiyen takımı Beşiktaş olurken, rakip fileleri en fazla sarsan ekip ise Fenerbahçe.

Süper Lig’de 2017-2018 İlhan Cavcav sezonu sona erdi. Galatasaray’ın 75 puanla şampiyonluğa ulaştığı bu sezonda tam 306 karşılaşma oynandı ve 906 gol atıldı. Maç başına 2.96 gol ortalamasının yakalandığı sezonun en iyi defans yapanı Beşiktaş, en fazla skor üreten takımı Fenerbahçe, gol kralı ise Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Gomis oldu.

En çok golü Fener attı

Ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunda rakip ağlara tam 78 gol bıraktı. Sezonun en golcü takımı olarak dikkat çeken sarı-lacivertliler, maç başına 2.29 gol ortalaması yakaladı. Kalesinde ise 36 gol gören Kanarya, Süper Lig’i +42 averajla bitirdi.

Fenerbahçe’nin en skorer oyuncusu ise 14 golle Giuliano oldu. Brezilyalıyı 9 golle Fernandao ve Soldado takip ederken, Valbuena’nın ise 7 golü bulunuyor.

En az gol yiyen Beşiktaş

Geçtiğimiz iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, ligi 4. sırada bitirmesine rağmen en az gol yiyen takım olarak dikkat çekiyor. Ağlarında sadece 30 gol gören siyah-beyazlılar, Pepe, Tosic, Vida gibi tecrübeli savunmacılarıyla rakip forvetlere adeta göz açtırmadı.

İspanyol file bekçisi Fabricio da 12 mücadelede kalesini gole kapamayı başardı.

Kral Gomis

Süper Lig’de gol krallığının zirvesinde ise Galatasaraylı Gomis yer aldı. Fransız futbolcu, attığı 29 golle hem takımına katkı sağladı hem de ligin yeni kralı oldu. Gomis’i 23 golle Trabzonspor’dan Burak Yılmaz takip ederken, Atiker Konyasporlu Jahovic’in ise 19 golü bulunuyor.