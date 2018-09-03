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03 Eylül 2018 12:50

Süper Lig’in golcüleri yabancılar

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 4 haftaya yabancılar damga vurdu.

Süper Lig’in golcüleri yabancılar

03 Eylül 2018 12:50

Söz konusu periyotta ligde atılan 99 golün 72’si yabancı futbolculardan geldi.


Süper Lig’in 4. haftası dün akşam oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonunda geride kalan 4 haftalık süreçte ise yabancı futbolcuların, yerli oyunculara göre attığı gol sayısındaki fark dikkat çekiyor. Ligde şu ana kadar oynanan 36 karşılaşmada 99 gol atıldı. Bu gollerin 72’si yabancılar oyunculardan gelirken, geriye kalan 27 golü de yerliler kaydetti. Gol krallığı listesine baktığımızda da zirvede 6 golle Kasımpaşa’nın Senagalli yıldızı Diagne bulunuyor. 26 yaşındaki futbolcuyu 3 golle Trabzonsporlu Rodallega takip ediyor.


Galatasaray forması giyen Eren Derdiyok ve Emre Akbaba ile Antalyaspor’da top koşturan Hakan Özmert, Konyasporlu futbolcu Ömer Ali Şahiner ise attıkları 2 golle en fazla skor üreten yerli isimler olarak dikkat çekiyor.




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