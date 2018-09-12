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SuperFresh'ten yeni bir geleneksel lezzet daha

SuperFresh, Türk mutfağının çok sevilen, Gaziantep’in yöresel lezzetli tatlısı Katmer’i tüketicilerin beğenisine sundu.

SuperFresh, Türk mutfağının çok sevilen, Gaziantep'in yöresel lezzetli tatlısı Katmer'i tüketicilerin beğenisine sundu.


Türkiye'nin dondurulmuş gıdada lider markası SuperFresh, Türk mutfağının çok sevilen geleneksel lezzetlerini, evde hızlı ve pratik olarak hazırlanabilecek şekilde sunmaya devam ediyor. SuperFresh, Gaziantep yöresinin geleneksel tatlısı Katmer'i tüketicilerin beğenisine sundu. SuperFresh Katmer, incecik çıtır yufkasının sardığı Antep Fıstığı ve kaymak lezzetiyle sofraları renklendiriyor.


SuperFresh Antep Fıstıklı Katmer 140 gramlık 1 adet üründen oluşuyor. Pratik pişirme yöntemiyle de dikkat çeken bu leziz ürün, tavada çevrilerek üç dakikada servise hazır hale geliyor.

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