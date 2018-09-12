SuperFresh'ten yepyeni tatlı atıştırmalık: SuperFresh Mozaik

SuperFresh'in Belçika çikolatasından kaplaması, fındık kremalı yoğun kakao dolgusu ve pötibör bisküvi parçalarından oluşan yeni lezzeti SuperFresh Mozaik raflarda yerini aldı.

Yenilikçi ürünleriyle Türkiye'yi dondurulmuş gıda ile tanıştıran SuperFresh'in, tatlı kategorisine eklediği yeni atıştırmalık ürünü SuperFresh Mozaik dondurulmuş gıda reyonlarında yerini aldı. SuperFresh Mozaik, Belçika çikolatasından kaplaması, fındık kremalı yoğun kakao dolgusu ve pötibör bisküvi parçalarından gelen eşsiz lezzeti ile keyif dolu anların vazgeçilmezi olacak.