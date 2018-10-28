Süpürgesiyle sokak köpeğini temizleyen işçiye ödül

Pendik'te sokak köpeğine süpürgesiyle hem masaj yapan hem de temizleyen temizlik işçisi, belediye tarafından ödüllendirildi.

Pendik'te sokak köpeğine süpürgesiyle masaj yapan temizlik işçisi, kamuoyunun takdirini kazandı. Görüntülerin basında yer almasının ardından harekete geçen Pendik Belediyesi, temizlik işçisinin örnek davranışını ödüllendirdi. Pendik Belediyesinde görevli Mustafa Gökten isimli temizlik işçisine bugün düzenlenen Pendik Bisiklet Festivali'nde bisiklet hediye edildi. Pendik Belediye Başkanı Salih Kenan Şahin, festivalde yaptığı konuşmada bir köpeği süpürgesi ile temizleyen temizlik işçisinin meşhur olduğunu belirterek, “Belediye olarak temizlik işine özel önem veriyoruz. Ayrıca hayvanlara da sahip çıkıyoruz. İşçimizi örnek davranışından dolayı tebrik ediyoruz” dedi.

Başkan Şahin, daha sonra Gökten'e bisiklet hediye etti. İHA'ya açıklama yapan Başkan Şahin, “Hayatımızda en önemli şey duyarlılıktır. Gönlü güzel kardeşimiz sokak köpeğinin hayatına dokunan güzel bir şey yaptı, yüreğimizi ısıttı. Pendik Belediyesine ve Pendik'e yakışan bir davranışta bulundu. Kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.