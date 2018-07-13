Altan Elmas, "15 Temmuz, Türk milletinin boyun eğmez ruhunun diriliş destanıdır. 15 Temmuz nasıl bir devlet, nasıl bir millet olunduğumuzu tüm dünyaya göstermiştir” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü kapsamında bir mesaj yayınlayan Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Sokaklarda, TSK’da ve emniyette bu hain kalkışmaya engel olmak için çarpışarak şehit olan tüm asker ve sivil şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyor; gazilerimizi ise minnetle anıyorum" diye konuştu dedi.

Başkan Elmas, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz, Türk milletinin boyun eğmez ruhunun diriliş destanıdır. 15 Temmuz nasıl bir devlet, nasıl bir millet olunduğumuzu tüm dünyaya göstermiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği dirayet ve liderlik, şehit ve gazilerimizin fedakârlığı, vatanını korumak için tankların altına yatan, aylarca sokaklarda nöbet tutan milletimizin dik duruşu hainlere göz açtırmamıştır. Elinde taş bile olmayan bu millet, bombalarla, kurşunlarla, tanklarla üzerlerine gelen hainlere diz çöktürmüştür" şeklinde konuştu.

"Yenikapı ruhu ile yeni Türkiye”

15 Temmuz, devletimizin değişim ve dönüşümünde çok önemli bir aşama olduğunu da kaydeden Elmas, "15 Temmuz bugün yaşadığımız başkanlık sisteminin dönüşümü ve yeniden yapılandırılmasını sağlayan güç olmuştur. Milletimiz Yenikapı ruhunu kurumsallaştırmış ve anayasa değişikliğiyle de Yeni Türkiye’yi başlatmıştır. Ülkemiz 15 Temmuz sonrasında alınan tedbirlerle ekonomik büyüme yolundan sapmamıştır. Hain darbe girişimiyle yaratılmak istenen kaosa karşı herkes işine dört elle sarılmış, her alanda yatırımlar hız kesmeden devam etmiştir. Bu sayede ekonomimiz büyüme rekorları kırmayı sürdürmüştür" ifadelerini kullandı.

"Reformlarla birlikte ekonomik büyümemiz devam edecektir”

“24 Haziran seçimleriyle birlikte Türk halkı tercihini istikrardan yana kullanmıştır” diyen Elmas, yeni sistem ile birlikte ekonomi ve sektör ile ilgili öngörülerini şu şeklide sıraladı:

“Seçimlerden güçlü bir yönetimin çıkmasıyla işler planlandığı gibi yoluna girmeye başlamıştır. Türkiye, yeni bir sistemle ve güçlü bir başkanla başarılı bir ekonomi yönetimi görecek; hızla hayata geçirilecek reformlarla birlikte ekonomik büyümemiz devam edecektir. Yeni sistemle birlikte daha rahat karar alabileceğiz. Yeni kabinede özel sektörden seçilen isimlerle kurulan dengeyle görüyoruz ki, önümüzdeki süreçte iş dünyasıyla daha yoğun iletişimde olan bir siyasi irade olacak. Özel sektörün bilgi birikimi ve tecrübeleri daha yoğun kullanılacak; Türk insanının dinamizmi, iş dünyasının yatırım iştahı ve güçlü bir siyasi iradeyle 2023 hedefleri yolunda vites yükseltilecek, hızımız artacak. Bununla birlikte Konutder olarak Türkiye ekonomisinin dinamosu inşaat sektörünün de son yıllarda yakaladığı büyümeyi sürdüreceğine inanıyoruz. Sektör olarak konut faizleri konusunda hassasız. Hep söylediğimiz gibi vatandaşımızın önündeki yüksek faizli kredi engelinin aşılması, sunulan avantajların kısa süreli değil kalıcı olmasından yanayız.”

"2023 vizyonuyla yola devam ediyoruz”

Sur Yapı olarak Türkiye’ye güvenlerinin en zor zamanlarda bile sarsılmadığını da ifade eden Başkan Elmas, 2023 vizyonuyla yola devam edeceklerini söyledi. Elmas, "15 Temmuz sonrasında agresif bir şekilde büyümeye devam ettik. Hain darbe girişiminin karşısında güçlü bir şekilde durduk ve işimize dört elle sarıldık, gayretlerimizi iki katına çıkardık. 15 Temmuz sonrasında İstanbul’da 8 konut projemizin lansmanını yaptık. Bursa’nın son yıllardaki en büyük yatırımını hayata geçirdik. Sur Yapı Marka AVM’nin açılışını yaparak 3 bin kişiye istihdam sağladık. Enerji grubumuzun bünyesinde Mersin’de iki enerji santralini aktif hale getirdik. Bunların yanı sıra Antalya’da 8 yıl sürecek ve 8 milyar liralık dev bir yatırımın altına girmekten hiç çekinmedik. Sur Yapı olarak toplamda 23 bin 400 bağımsız bölüm ile Türkiye’nin en büyük gayrimenkul portföyüne ulaştık. Hiçbir şey azmimizi ve çalışma şevkimizi kıramadı. 2023 hedefleri doğrultusunda ülkemizin 81 iline dokunma çabasıyla çalışıyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.