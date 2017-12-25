Sürdürülebilir cephe sistemi geliştirildi

Sistemde kullanılmış paletler koruyucu bir tabaka ile koruma altına alınarak bina cephesine monte ediliyor ve bina cephesi palet iç yüzeylerine yerleştirilen saksılar sayesinde bir biyo duvar özelliğine de sahip oluyor.

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğr. Gör. Dr. İbrahim Türkeri ve Mimar Gönül Karademir Türkeri, ekonomik ve sürdürülebilir bir cephe sistemi geliştirdiler. Sistem Yalova’da uygulanmaya başladı. Sistemde kullanılmış paletler koruyucu bir tabaka ile koruma altına alınarak bina cephesine monte ediliyor ve bina cephesi palet iç yüzeylerine yerleştirilen saksılar sayesinde bir biyo duvar özelliğine de sahip oluyor. Ekonomik ve çevreci bir cephe amaçlanan sistem daha çok sanayi tesisleri için tasarlanıyor.

İç mekan ve dış görünümde yeni bir kullanım olanağı

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğr. Gör. Dr. İbrahim Türkeri sanayi yapıları için yeni bir cephe sistemi olarak öne sürdüğü projeyi şu ifadelerle aktardı: “Çevre ve şehir estetiğini olumsuz yönde etkileyebilecek büyüklükte inşa edilen sanayi tesislerinin ve özellikle depo yapılarının geri dönüşümlü ahşap paletlerle örtülmesini öneren proje kapsamında iç mekan ve dış görünümde yeni bir kullanım olanağı sunulmaktadır. Sanayi tesislerinin sadece kompozit panellerle kaplanması yerine, yeni bir katman önerisi olarak geliştirilen bu cephe sistemi sayesinde naif bir ahşap yapı görünümü sağlanmaktadır. Bununla birlikte çelik konstrüksiyona eklemlenerek cephe yüzeyini saran bu yeni doku, iç mekanda güneş kırıcı rolü de üstlenmektedir. Kullanılmış ahşap paletlerin sürme esaslı koruyucu bir yağ tabakasıyla güçlendirildiği bu uygulama, aynı zamanda palet içlerine gömülen saksılar aracılığıyla yeşil bir cephe görünümüne de olanak sağlayabilmektedir.”

Yalova ölçeğinde uygulanmaya başlanan projenin, ekonomik ve çevreci bir çözüm olarak diğer sanayi tesislerini de teşvik edeceği öngörülüyor.