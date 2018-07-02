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02 Temmuz 2018 16:00

Sürdürülebilir stratejiler kullanan şirketler ayakta kalıyor

İşsizlik oranının sıfır olduğu İnegöl’de düzenlenen CEO Zirvesi’ne katılan Fiba Commercial Properties CEO’su Yurdaer Kahraman, “Ekonomik geçişler çalışmanın önünde engel olmamalı.

Sürdürülebilir stratejiler kullanan şirketler ayakta kalıyor

02 Temmuz 2018 16:00

Kimin işini iyi yaptığı her zaman göze çarpmayabilir ama zor zamanda sağlıklı risk yönetimi yaparak, sürdürülebilir stratejiler kullanan şirketler ayakta kalacaktır" dedi.


Perakende sektörünün gelişimine değinen Kahraman, “Bize en çok ekonomik konjonktür ve yatırım soruları soruluyor. Çalışma biçimimize güveniyoruz. Her zaman işini iyi ve kötü yapanlar olur. İşini iyi yapanlar her daim öne çıkar. Biz her zaman değer yaratan, değer üreten, değer artıran bir ticari gayrimenkul şirketi olma misyonu ile hareket ediyoruz. Türk yatırımcılar olarak daha çok öne çıkmalı, üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmalıyız” dedi.


İnegöl’de işsizlik oranının sıfır olmasına dikkat çeken Kahraman, “Bu çok kıymetli bir tablodur. İnegöl önemli bir lokasyon ve güçlü ekonomisi ile büyük bir potansiyele sahip. Bu gücü dışarıya daha çok anlatmalıyız. İnegöl’ü daha yüksek sesle anlatmamız gerekiyor” dedi.


Kurum olarak eğitime ve hıza önem verdiklerine değinen Kahraman, “Hem Türkiye’de hem de yurt dışında yeni kanallara bakmanın değerli olduğunu düşünüyoruz. Yatırımcılar olarak yeni girişimlerde bulunmamız gerektiği kanaatindeyiz. İnegöl’de kısa süre önce başladığımız renovasyon yatırımımızın diğer şirketlere de güven verdiğine inanıyorum” dedi.




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