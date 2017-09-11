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11 Eylül 2017 16:43

Suriyeli çocukları bin TL’ye kiralayarak dilendiren çete çökertildi

Suriyeli ailelerden iddiaya göre bin TL’ye kiraladıkları çocukları İstanbul’a getirerek dilendiren çete çökertildi.

Suriyeli çocukları bin TL’ye kiralayarak dilendiren çete çökertildi

11 Eylül 2017 16:43

Yapılan operasyonda Suriyeli 12 çete üyesi yakalanırken, dilendirilen 36 çocuk kurtarıldı.


Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte dilendirilen çocukların para karşılığında kiralanarak İstanbul’a getirildiği yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri 5 ay boyunca teknik ve fiziki takip yürüttü. Çalışmalar sonucunda polis ekipleri, çete üyelerinin çocukları Suriye Halep’teki ailelerinden bin TL’ye kiraladığını ve İstanbul’a getirerek dilendirdiğini tespit etti.


Çetenin adreslerini ve çocukların tutulduğu evleri belirleyen polis ekipleri İstanbul, Hatay ve Adana’da 93 adrese operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda Suriyeli 12 çete üyesi yakalanırken, dilendirilen 36 çocuk da kurtarıldı. Dilenci operasyonunda adreslerde yapılan aramalarda, 40 bin 819 Lira, 143 Euro, 427 Dolar para ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.




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