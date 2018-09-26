Suriyeli gençler Ümraniye'de bulunan camileri temizledi

Ümraniye Belediyesi, ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyeli muhacirlerden savaşın izlerini silmek adına birçok çalışmaya imza atarak, muhacir-ensar kardeşliğini pekiştirmeye devam ediyor. Yapılan bu hizmetleri karşılıksız bırakmayan Suriyeli gençler de örnek bir davranışa imza atarak, Ümraniye'de bulunan 10 caminin iç mekan temizliğini gerçekleştirdi.

2011 yılında çıkan iç savaş nedeniyle vatanlarını terk etmek zorunda kalan Suriyeli vatandaşların birçoğu Türkiye'nin farklı bölgelerinde çadır kentlerde yaşarken bir kısmı da büyük şehirlerde yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor. Binlerce Suriyeli muhacirin yaşadığı Ümraniye'de evlerinden ve vatanlarından uzakta hayatlarını idame ettirmeye çalışan muhacirlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Ümraniye Belediyesi, ilçede bulunan binlerce Suriyeli ailenin gıda gibi temel ihtiyaçların yanı sıra eğitimleri konusunda da destekçisi oluyor ve bu anlamda muhacir-ensar kardeşliğini pekiştiriyor.

Bu kapsamda Ümraniye Gamame Camii'nde kurs gören Suriyeli gençler de örnek bir çalışmaya imza atarak, Ümraniye Belediyesinin yaptığı katkı ve desteklere karşı teşekkür anlamında Ümraniye'de bulunan 10 camide iç mekan temizliği yaptı.

Suriyeli gençler, her zaman yanında oldukları için Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'a şükranlarını sundu.