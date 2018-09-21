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Suriyeli iş adamlarından Suriyeli öğrencilere yardım

Esenyurt’ta iş yapan Suriyeli iş adamları ilçede yaşayan 500 Suriyeli öğrenciye okul malzemesi yardımında bulundu.

Esenyurt'ta iş yapan Suriyeli iş adamları ilçede yaşayan 500 Suriyeli öğrenciye okul malzemesi yardımında bulundu.


Esenyurt Belediyesi, Suriyeli işadamları ve Esenyurt'ta yaşayan ihtiyaç sahibi Suriyeli sığınmacılar arasında yardım köprüsü kurdu. Suriyeli işa damları, Esenyurt Belediyesi Yabancılar Destek ve Hizmet Birimi aracılığıyla Esenyurt'ta yaşayan ihtiyaç sahibi 500 Suriyeli öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımında bulundu. 2018-2019 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte bir grup Suriyeli iş adamı, Esenyurt Belediyesi Yabancılar Destek ve Hizmet Birimine gelerek öğrencilere dağıtılacak kırtasiye malzemelerini teslim etti. Yapılan sosyal incelemeler sonucu belirlenen ihtiyaç sahibi çocukların ailelerine mesaj yoluyla yardımın yapılacağı yer ve zaman bildirildi. Esenyurt'ta ikamet eden Suriyeli öğrenciler geçici kimlikleriyle birime gelerek kendileri için hazırlanan sırt ve beslenme çantası, suluk, defter, silgi, kalem, cetvel ve boya kalemleri gibi gerekli kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketlerini aldılar.

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