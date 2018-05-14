HAGEV Çocuk Yuvası’nda geleceğe hazırlanan minikler, hadis grubu, tiyatro grubu ve şiir grubu olarak çıktıkları sahnede performansları ile izleyenlerden bolca alkış aldı. Suriyeli ve Türk çocukların yıl sonu için hazırladığı kardeşlik ve millet konulu gösteri, İstanbul Sancaktepe Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Bilgi Merkezi’nde yapıldı.

Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün ve HAGEV Vakıf yetkilileri ile davetlilerin katıldığı etkinlik hayran bırakan sahnelere ev sahipliği yaptı. HAGEV yöneticileri, “Çocuk deyip geçmeyin, hepsinde kocaman yürek var. Emanetlerinize maddi ve manevi bütün varlığı ile sahip çıkarak zamanın Ayşe’lerini, Fatma’larını, Ömer’lerini yetiştirmek için çabalıyoruz” dedi.

HAGEV Vakfı yöneticileri, ”Vakfın yardım faaliyetleri arasında gıda, giysi, burs, sosyal ve eğitim yardımları ön sıralarda geliyor. Bunun dışında İstanbul Sultanbeyli’de bulunan vakfın aş evinde ihtiyaç sahibi ailelere günlük olarak bin 500 ekmek dağıtımı yapılıyor. Sultanbeyli kurs merkezinde ise birçok alanda eğitim hizmetleri sürüyor. Anaokulu ve Kur’an Kursu olarak faaliyet göstermenin yanında çeşitli etkinliklerde düzenlenen merkezde çocukların her alanda gelişmesi hedefleniyor. Sultanbeyli’de 60 öğrenci kapasiteli 3 katlı bahçeli yerleşkesinde, 5 Suriyeli personel, 8 Türk gözetmen hocanın görev alıyor. Çoğunluğu Suriyeli yetimlerden oluşan yuvada çocuklarımıza değerler eğitimi, okul öncesi eğitimler veriliyor. Ayrıca sosyal faaliyetlerle de sıcak bir aile ortamı yaşatmaya gayret ediliyor” dedi.