Suriyeli yankesici kadınlar kıskıvrak yakalandı

Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih’te Ordu Caddesi üzerinde bir mağazada meydana geldi. Mağazaya müşteri kılığında giren C.A.A. ve E.İ isimli Suriyeli 2 kadın, alışveriş yapan bir kadın müşterinin dalgınlığından yararlanıp bebek arabasındaki çantadan cüzdanını çaldı. Bebek arabasının çevresinde ellerindeki ürünü inceliyor gibi davranan 2 kadın, çantadan cüzdanı alarak hemen uzaklaşmaya çalıştı. Müşterinin olayı fark etmesi üzerine 2 yankesici, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Emniyetteki sorguları tamamlanan yankesiciler, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.