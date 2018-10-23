“Suriyeli Zeynep emekleyerek geldiği spor salonundan yürüyerek çıktı”

Doğuştan yürüme engelli 13 yaşındaki Suriyeli Zeynep Sido, Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi Spor Salonu'nda 6 ay gördüğü klinik fitness çalışmaları sonunda yürümeye başladı. Zeynep, emekleyerek geldiği salondan artık kimseye tutunmadan yürüyerek çıkıyor.

Akşemsettin İlkokulu 7'nci sınıfta okuyan 13 yaşındaki Zeynep Sido,Suriyeli savaş mağduru bir ailenin çocuğu. Doğuştan yürüme engelli olan Zeynep'in sırt ve bacak kaslarında güçsüzlükler ile ayaklarında içe basma problemi vardı.Elleri ve dizleri üzerinde emekleyen Zeynep, annesi olmadan ne oturduğu yerden kalkabiliyor ne ayakta durabiliyor ne de yürüyebiliyordu. Tuvalet ihtiyacından okula götürülmesine kadar bütün işlerini annesinin yardımıyla gerçekleştiriyordu.

Maddi imkansızlıklar ve ilgisizlik nedeniyle Zeynep, bugüne kadar tam anlamıyla bir tedavi görmedi. Kızlarının büyüdükçe artan sıkıntılarına çare arayan Suriyeli aileye Bağcılar Belediyesi kapılarını açtı. Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi Spor Salonu'na kaydı yapılan Zeynep, spor eğitmeni Ayşe Aydın'a teslim edildi.

“6 ay önce buraya annesinin kolları arasında geldi, oturduğu yerden kalkamıyordu”

Zeynep'e hocadan öte abla şefkatiyle yaklaştığını söyleyen Ayşe Aydın, tedavi sürecini şöyle anlattı: “Zeynep, 6 ay önce buraya annesinin kolları arasında geldi. Oturduğu yerden kalkamıyordu. Ama en önemlisi çok mutsuz ve motivasyonu düşüktü. Kendisiyle konuşmaya çalıştım ama yüzü bir türlü gülmüyordu. Öncelikli olarak moralini düzeltmemiz gerekiyordu. Kıyafeti ve ayakkabıları spora uygun değildi. Kendisine eşofman ve spor ayakkabı temin ettik.. O andan sonra morali düzeldi motivasyonu yerine geldi. Salondaki diğer kadınlar da alkışlarıyla ve sözleriyle ona destek verdiler. Zeynep öz güvenini de artırınca gerisi çorap söküğü gibi geldi. Zeynep'e fizik tedavi uyguluyoruz. Alt ve üst refleksler zayıftı; sağ kolunda his kaybı, sol ve sağ ayağında içeri basmalar vardı. Biz bunları klinik fitnessle toparladık. Artık destek almadan kimseye tutunmadan yürüyebiliyor”

Emekleyerek geldiği salonda uygulanan tedavi sonucu yürümeye başlamanın mutluluğunu yaşayan Zeynep, “Tek başına evden çıkamıyordum. Annem bana yardım ediyordu. Artık tek başıma hareket edebiliyorum. Spor yapıyorum. Şimdi yeni hedefim koşmayı başarmak. Koşmayı ve arkadaşlarımla gezmeyi çok istiyorum. Malatya'da öğretmen ablamın yanına gidip onunla gezmek istiyorum” dedi.