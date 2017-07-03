Suriyeliler, Büyükçekmece sahillerinde ciddi tahribat oluşturuyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli mültecilerin sayısı her geçen gün artarken beraberinde ciddi sorunlarda yaşanmaya başladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte Büyükçekmece sahillerine akın eden Suriyeliler, başta güvenlik ve çevre sorunları olmak üzere ilçede sıkıntı oluşturmaya başladılar. Büyükçekmece Belediyesi’nce denize giren vatandaşların can güvenliğinin koruması amacıyla koyduğu dubaları kopartarak yerinden söken Suriyeliler, denize giren diğer vatandaşların can güvenliğini de tehlikeye atıyor. Ayrıca sahillere ve parklara çöplerini atarak ciddi anlamda çevre kirliliği oluşturuyor. Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin uyarılarını da dikkate almayan Suriyeli mültecilerin, kural tanımaz tavırları ilçe halkı tarafından da tepki çekiyor.

Zabıta ekiplerinden denetim

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı nezaretinde haftasonu bir denetleme gerçekleştiren Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sahilde mangal yakılmaması, uygun kıyafetle denize girilmesi, çevrenin kirletilmemesi, parklara ve kent mobilyalarına zarar verilmemesi, halkın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik koyulan kurallara uyulması için uyarılarda bulundu.

Suç duyurusunda bulunulacak

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Suriyeli mültecilerin Büyükçekmece sahillerinde ciddi tahribat yarattıklarına, kendilerine yapılan uyarıları dikkate almadıklarını belirterek, “Vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla koyduğumuz dubaların bazılarının Suriyeliler tarafından kopartılarak götürüldüğünü tespit ettik. Bu durum denize giren diğer vatandaşların can güvenliği açısından ciddi bir sorun yaratmaktadır. Bunun için savcılığa suç duyurusunda bulunacağız” açıklamasını yaptı.

Başkan Akgün: "Etik olmayan davranışlara son verilmelidir"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’de Suriyeli mültecilere çağrıda bulunarak, “Büyükçekmece sahilinde özellikle haftasonları yaşanan etik olmayan davranışların bir an önce bitirilmesi ve misafirlerimizin ev sahibine saygı duyarak hayatlarını idame ettirmelerini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Başkan Akgün konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: Türkiye Cumhuriyeti olarak bu coğrafyada ortak yaşamış bu coğrafyada yüzyıllarca hüküm sürmüş Osmanlı İmparatorluğu’nun mirasçılarıyız. Bu miras hem kültürel hem de demografik yapıda hala birçok yerde devam etmektedir. Suriye ve Irak’ta yaşanan acı olaylar ve iç savaş sonucunda canlarını kurtarmak pahasına kaçan hem Suriyeli hem Iraklı kardeşlerimizi bağrımıza basarken onlara kendimizden yaptığımız fedakarlıklarla hayatlarını idame ettirme şansı tanıdık. Türkiye’nin sırtında büyük bir ekonomik yük olmasına rağmen hiç kimseden yardım beklemeden barınmaları, bakımları ve yaşamlarını idame ettirecek her türlü imkanı sunduk. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin hem insani, hem de vicdani sorumluluğu idi. Fakat bazı Suriyeli mülteci kardeşlerimizin, Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine, Türk insanının değerlerine ters düşecek hareketlerde bulunması ve bu hareketlerini eylem şekline dönüştürmesi kabul edilebilecek bir durum değildir. Ülkemizde yaşayan tüm mültecileri misafirimiz olarak kabul ediyoruz. Bizim misafir olarak kabul ettiğimiz bu insanlarında misafir kültürüyle davranmalarını da kendilerinden bekliyoruz. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Bu insanlar Türk insanının kültürel ve insani değerlerine saygı duyduğu müddetçe her iki tarafta huzurlu yaşamaya devam edecektir. Aksi takdirde yaşanabilecek huzursuzluklarda en büyük zararı mülteci kardeşlerimiz görecektir. Çünkü toplumumuz onlara karşı hoşgörüsünü kaybedecektir. Bunu dikkate alarak Suriyeli kardeşlerimiz Büyükçekmece sahilinde ve özellikle haftasonları yaşanan etik olmayan davranışların bir an önce bitirilmesi ve misafirlerimizin ev sahibine saygı duyarak hayatlarını idame ettirmelerini bekliyoruz.”