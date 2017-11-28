Suriyelilerin dramını anlatan film ödül aldı

Filmin ödül almasını sevindirici bulduğunu ifade eden ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva, “Bir oyuncu olarak çevremde ve dünyada gelişen olaylara duyarsız kalamam. 6 yıldır savaşın yaşandığı Suriye’deki drama da duyarsız kalamazdım” dedi.

Filmde, Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen ve buradan da Yunanistan’a geçmeye çalışan Hasan ve Ruksan çifti üzerinden Suriyelilerin yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Suriyeli kadın Ruksan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva, “Dünyamızda yaşanan ve insanlığı etkileyen olayların sinemaya uyarlanmasını ve sinemayla çözüm üretmeyi oyunculuk sorumluluğum olarak görüyorum. Bir oyuncu olarak çevremde ve dünyada gelişen olaylara duyarsız kalamam. 6 yıldır savaşın yaşandığı Suriye’deki drama da duyarsız kalamazdım. Serpil Altın’ın yönetmenliğini yaptığı ’Yüzme Öğreniyorum’ filminde rol aldığım için çok mutluyum. Filmimizin ikinci kez ödüle layık görülmesi de son derece sevindirici” diye konuştu.

İzmir Kısa Film Festivali Migros Gençlik Ödülü’nü alan Yüzme Öğreniyorum, Kısakes Film Festivali Pitching Platformu’ndan da yapım desteği ödülü almıştı.