Suriyelilerin vatanlarına dönüşü hızlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye’de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının ardından bölgenin güvenli hale gelmesi, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönme isteğini artırdı.

Esenyurt Belediyesi’nin organizasyonu ile ülkelerine kesin dönüş yapan 25 kişilik Suriyeli grubu daha memleketlerine uğurlandı. Ramazan Bayramı’nı vatanlarında karşılayacak olmanın heyecanıyla Esenyurt Belediyesi’ne ait otobüse binen Suriyeliler, ülkelerine dönmek üzere Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na doğru yola çıktı.

Esenyurt’tan yola çıkan 10’uncu kafileyi bizzat uğurlayan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatape, ailelere ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Başkan Alatepe, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Cerablus ve Afrin’i güvenli hale getirdiğini belirterek, “İlçemizde bulunan ve önceden giden Suriyelilerin orada düzenlerini kurması buradaki akraba ve komşularının da geri dönme isteğini arttırıyor. Şu anda 10’uncu kafilemizi uğurluyoruz. Daha önceden de çeşitli sayılarda Suriyeliyi gönderdik ve bu ciddi rakamlara ulaştı. İşlemleri tamamlanan Suriyelileri kafileler halinde ülkelerine uğurluyoruz” dedi.

"Mehmetçik’in temizlediği bölgelerde yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönüyor"

Başkan Ali Murat Alatepe, bu süreçte Suriyelileri misafir ettiklerini belirterek, “Oraların düzeldiği zaman Suriyelerin dönmesi gerekiyor. Mehmetçik’in temizlediği bölgelerde yaşayan Suriyeliler de ülkelerine dönüyor. Onlar da burada kalmak istemiyor memleketlerine dönmek istiyor. Suriye’de düzelen noktalarda ticaret hızla artıyor. Çünkü birçok ihtiyaç var ve bunların karşılanacağı yer az“ dedi.

Kendilerinin üzerine düşen görevi yerine getirdiklerini bildiren Alatepe, “Birçok belediye başkanı beni arayarak gönderme işini nasıl yaptığımızı soruyor. Bu konuda biz Suriyelileri sınırda Kızılay ve AFAD’a teslim ediyoruz. Onlar gerekli işlemlerin ardından Suriyelileri evlerine götürüyor” dedi.

Otobüsün kalkışını beklerken vatana dönüş heyecanı yüzlerinden okunan Suriyelilerden Şaban Ali Hüseyin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür ederek, “6 senedir buradayım. Artık Türk kuvvetleri girdi, kontrol etti. Bizim de burada işimiz bitti. Ben Afrin’e gidiyorum. Eğer Türk kuvvetleri orada olmasaydı ben gitmezdim, ama şimdi onlar orada ve ben buna güvenerek gidiyorum” diye konuştu.

Minel Al Hemmet isimli Suriyeli ise, “Döndüğüm için mutluyum, şimdi savaş olmayan güvenli bir yere gidiyorum” diye konuştu.

Ülkelerine kesin dönüş yapmak isteyen Suriyeliler, İl Göç İdaresi’ne başvurarak sığınmacılık statülerinin sonlandırılmasını talep ediyorlar. İşlemleri tamamlandıktan sonra da verilen izin kağıtları ile ülkelerine kesin dönüş yapıyorlar. Esenyurt Belediyesi ise Suriyeli sığınmacılara bürokratik işlemlerde rehberlik ediyor ve gruplar halinde sınıra taşıyor. Burada sığınmacıları teslim alan AFAD veya Kızılay ekipleri sınır geçişlerini organize ederek evlerine ulaşmalarını sağlıyor.