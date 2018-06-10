Surp Pırgiç Ermeni Vakfı Hastanesinden binlerce vatandaşa iftar

İftara AK Parti İstanbul Milletvekili ve 27’nci Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Aziz Babuşcu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da katıldı.

11 ayın Sultanı Ramazan ayında binlerce vatandaş Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı’nın verdiği iftarla oruçlarını Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda açtı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın ev sahipliğini yaptığı iftara AK Parti İstanbul Milletvekili ve 27’nci Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Aziz Babuşcu, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Herman Baliyan ile binlerce vatandaş katıldı. İftar Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlarken meydana kurulan kardeşlik sofralarında buluşan binlerce vatandaş ezanın okunmasıyla oruçlarını açtı. Ardından protokol konuşmaları yapılırken vatandaşlar bir arada olmanın tadını çıkardı.

"Türkiye adına karar vereceğimiz bir seçim olacak"

Türkiye’nin önemli bir seçime gittiğini ifade eden AK Parti İstanbul Milletvekili ve 27’nci Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Aziz Babuşcu, "Önümüzde malumunuz bir seçim var, bu seçimde Türkiye’nin teri soğumadan yola devam edebilmesi, koşabilmesi anlamında önemli bir seçim olacak. Gerçekten bir parti adına karar vermekten ziyade Türkiye adına karar vereceğimiz bir seçim olacak. Nasıl bir Türkiye’yi tercih edip etmeyeceğimizin kararını verdiğimiz bir seçim olacak. Biz çok hizmetler yaptık ama daha yapacak çok işimiz var" dedi.

"Ramazan duaların kabul olduğu aydır"

Vatandaşların birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde aynı masaları paylaşması ve oruçlarını açabiliyor olmalarının Ramazan ayının zenginliğini gösterdiğini dile getiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ise, "İftar sofralarımıza zenginlik kattığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Ramazan duaların kabul olduğu aydır, iftar saati duaların kabul olduğu saattir. Kadir Gecemiz mübarek olsun şimdiden bayramınızı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.