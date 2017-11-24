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24 Kasım 2017 11:19

Sürücülere ’akü’ uyarısı

Euromaster Pazarlama Müdürü Zeynep Durusu, akünün düzenli bakım ve kontrol isteyen bir sistem olduğunu belirterek yılda bir kere test yaptırmanın şart olduğunu vurguladı.

Sürücülere ’akü’ uyarısı

24 Kasım 2017 11:19


Michelin Grubu çatısı altında Türkiye’de 52 ilde 200’e varan servis noktası ile lastik ve araç bakımı hizmeti veren Euromaster’ın Pazarlama Müdürü Zeynep Durusu, sürücüleri akü konusunda uyardı. Kış mevsiminde araç kliması ve farların daha uzun süre kullanıldığına dikkat çeken Durusu, ekstra güç tüketiminin sabahları sürücülerin aracı çalıştıramama gibi kötü sürprizlerle karşılamasına neden olduğunu ifade etti.


“Yılda bir kere akü testi yapılması gerekir”


Akünün düzenli bakım ve kontrol isteyen bir sistem olduğunu belirten Zeynep Durusu, “Bu yüzden, yılda en az bir kez akü testinin yapılmasını sürücülere tavsiye ediyoruz. Söz konusu testleri ise Euromaster servis noktalarında ücretsiz yapıyoruz. Kış aylarına girilirken başlattığımız uygun fiyatlı Bosch akü kampanyamız ise sürücülerin hem akülerini yenilemelerini hem de kış aylarına güvenle girmelerini sağlayacak” dedi.


S4 Silver Serisi 60 AH’lık ve 74 AH’lık aküler satışta


Öte yandan Bosch ile akü değişim kampanyası başlatan Euromaster, , S4 Silver Serisi 60 AH’lık ve 74 AH’lık akülerin satışa sunulduğunu duyurdu. Şirket açıklamasına göre, kış ayları yaklaşırken sürücülerin mutlaka kontrol etmesi gereken aküleri uygun fiyata yenilemeye başlayan Euromaster, S4 Silver Serisi 60 AH’lık ve 74 AH’lık Bosch aküleri satışa sunuyor. Servis noktalarına gelen sürücüler için ücretsiz akü testi de gerçekleştiren Euromaster’ın, akü değişim kampanyası 15 Aralık tarihine kadar geçerli olacak.




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