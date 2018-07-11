Sürücüsüz otonom araç Türkiye’de sergilenmeye başladı

Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, “Otonom aracı 3-4 yıl içerisinde seri imalatta göreceğiz” dedi. Güner, Avrupa’da satın almak için şirket baktıklarını da belirterek "Belirlediğimiz bazı şirketler var. Hedef bir yıl içerisinde satın almak" diye konuştu.

Türkiye’nin önemli Orijinal Ekipman Üreticilerine ve sektörün önde gelen uzmanlarına yönelik yaptığı etkinlikte Assan Hanil, geleceğin teknolojisi olan otonom sürüş simulasyon kabinini Türkiye’ye getirdi. Kibar Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve otomotiv sektörünün ana parça tedarikçilerinden biri olan Assan Hanil, 10-12 Temmuz tarihlerinde Teknoloji Günü Etkinliği düzenledi. Etkinlikte Güney Kore’den özel olarak Türkiye’ye getirilen otonom sürüş simulasyon kabini, Ar-Ge çalışmaları, yeni trendler ve ürün teknolojileri yer aldı.

Hali hazırda araç içerisinde kullanılan elektronik parçaların pek çoğunun imalatını yaptıklarını söyleyen Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, otonom araç hakkında bilgi verdi. Güner, “Otonom araç ile daha güvenilir yolculuklar yapacağız. Araç içerisindeki tüm parçalar birbiri ile haberleşme içerisinde olacak. Aracın arka koltuğunda oturan bir kişi aracın kokpitini kendisi kontrol edebilecek. Maliyet anlamında pek çok avantajlar sağlayacak. Bu prototip olan araç otonom sürüşlü bir kabin. Manüel ve normal sürüş modu olarak iki modu mevcut. Otonom sürüşlü mod direksiyon tamamen araç içerisine giriyor. Şoförün koltuğu 180 derece dönüp direkt konferans yapabilir hale geliyor. Arkada dahi otursanız aracın bütün aksamlarını kontrol edebiliyorsunuz. Koltuğun içerisinde kalp atışınızı ölçen bir mekanizma var. Kalp atış hızınıza göre araç içerisindeki renk ve müzik değişiyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’ye 8-10 sene sonra gelecek”

Türkiye’de üst segment araçların üretiminin olmadığını söyleyen Güner, “Diğer gelişmiş ülkelerde aracı 3-4 yıl içerisinde seri imalatta görürüz. Biz daha çok A,B,C segment ve ticari araçlar ürettiğimiz için bu araçların bizim ülkemize gelmesi 8-10 seneyi bulacaktır” şeklinde konuştu.

Şirket olarak 5 yılda dört kat büyüdüklerini söyleyen Güner, “Önümüzdeki yıllarda elektronik yatırımlarıyla bir dört kat daha büyümeyi arzu ediyoruz. Bu etkinliği yapmadaki temel amaç mevcut müşterilerimize Türkiye’de müşterilere hem mevcut projelerimizi hem de geliştirdiğimiz projelerimizi göstermek” dedi.

"Avrupa’da bir yıl içerisinde şirket almayı hedefliyoruz"

Etkinlikte basın mensupların sorularını cevaplayan Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner Avrupa’da bir şirket satın alacaklarını söyledi. Gürer, "Şirket olarak 220 milyon Euro civarında bir ciro sağlıyoruz. Türkiye İSO sıralamasında 170’nci sıradayız. Büyük bir firmayız ancak ürettiğimiz ürünlerde havalesi olduğu için ihracatımız çok düşük seviyelerde yer alıyor. Bizim müşterinin yanı başında olup müşteriye onun üretim sırasına parelel sırada üretim yapıp parçalarımızı vermemiz gerekiyor. Müşterinin stok alanı bile bir problem. Bunun için ihracatımız çok düşük. Global üretim yan sanayisi olma arzumuz var. Şu an Avrupa’da şirket bakıyoruz. Belirlediğimiz bazı şirketler var. Onlarla görüşme halindeyiz. Bir yıl içerisinde Avrupa’da bir şirket satın almayla Avrupa pazarını hedefliyoruz. Ürünleri buradan gönderme imkanımız yok ancak şirketi global hale getireceğimiz yer Avrupa olacak" ifadelerini yer verdi.