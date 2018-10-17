Sütlüce'de yıkılan bina sakinleri, Arda Turan ve kardeşi Okan Turan'dan şikayetçi oldu

Sütlüce'de Arda Turan'ın yaptırdığı otel inşaatının temel kazma çalışması nedeniyle binaları çöken Ertürk Apartmanı sakinleri, zararları karşılanmadığı için Turan ve kardeşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul, Sütlüce'de geçtiğimiz Temmuz ayında İmrahor Caddesi üzerinde Arda Turan'ın yaptırdığı otel inşaatının temel kazma çalışması sırasında toprak kayması yaşanmış, tahliye edilen 4 katlı Ertürk Apartmanı çökmüştü. Savcılığa giderek şikayetçi olan apartman sakinleri bir açıklama yaptı.

Psikolojik bir travma atlattıklarını belirten Orhan Dal isimli apartman sakini, ''Savcılığa giderek şikayetimizde bulunduk. Bundan sonraki süreçte maddi ve madeni tazminat davası açmak olacak. Bununla ilgili avukatlarla görüşüyoruz. Bizim bu zamana kadar beklememizin sebebi, yetkililer ve inşaat sahipleri gelip bize bir geçmiş olsun bile demediler. Biz sizi mağdur ettik, sizin için gerekenler yapılacak gibi bir tavır sergilemiş olsalardı durum buraya kadar gelmeyecekti ancak bizi maddi ve manevi tazminat davası açmaya mecbur bıraktılar. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Biz orada maddi hariç büyük bir manevi kayba uğradık. Biz halen o olayın etkisindeyiz. O psikolojiyi halen üstümüzden atamıyoruz. Biz bu acıları yaşarken onları rahat bırakmayacağız. Bize bu acıları yaşattılar, onlarda bunun bedelini ödeyecekler. Gelmeyi bırakın, aramadılar bile. Arama nezaketinde bile bulunmadılar. Hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar'' ifadelerini kullandı.

"Gelmeyi bırakın, geçmiş olsun deme nezaketinde bile bulunmadılar''

Maddi ve manevi tazminat davası da açacaklarını belirten Taner Yılmaz isimli apartman sakini, ''Şikayet dilekçemizi savcılığa verdik. Onların sonucunu bekliyoruz. Ancak şunun bilinmesini istiyoruz. Biz yeni şikayetçi olmadık kendilerinden. Süreç bir ay önce başladı. Gündemde olan başka olaylardan fırsattan istifade ederek gündeme gelmek gibi bir niyetimiz yoktu. Ağırlıklı olarak manevi açıdan sıkıntılı günler yaşadık. Her şeyimizi kaybettik. Avukatlarımızla şuan görüşme halindeyiz. Maddi ve manevi tazminat süreci de başlayacak. İnşaat sahibi olan Arda Turan'la ben dahil kimse görüşemedi. Bizim böyle bir talebimizde olmadı. Kendileri gelmese bile insan yardımcılarını göndererek bir geçmiş olsun diyebilirlerdi ya da mağduriyetiniz için ne yapabiliriz diye soran olmadı'' şeklinde konuştu.

Temel çalışmaları sırasında gerekli tedbirlerin alınmadığını iddia eden Taner Yılmaz, ''Alınmış olsa yıkılmazdı. Alınmadığı için durum budur'' diyerek yaşananlara tepki gösterdi.