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Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na esrarengiz kargo

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na esrarengiz bir kargo geldi.

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na esrarengiz bir kargo geldi. Kargonun içinde oyuncak bebek olduğu iddia edildi.


İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketlilik devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren konsolosluğa araç giriş çıkışları olduğu görüldü. Öte yandan konsolosluk binasına esrarengiz bir kargo geldi. Bir kadın tarafından gönderildiği ileri sürülen kargonun içinde ise oyuncak bebek olduğu iddia edildi. Kargo konsolosluk binasına alınmadan önce metal dedektör ile arandı.

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