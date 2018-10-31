Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketlilik

Heyte kısa bir süre kaldıktan sonra konsolosluk binasından ayrıldı .

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülerek cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı için görevlendiren ve önceki gece özel bir jetle İstanbul'a gelen Suudi Başsavcı Suud Muceb, dün konsoloslukta incelemeler bulunmuştu. İncelemelerin ardından Beşiktaş'ta kaldığı otele dönen başsavcının yanındaki heyet, 14.00 sıralarında konsolosluğa yeniden geldi. İçeride yaklaşık yarım saat kalan heyet ardından geldikleri araçla ayrıldı. Öte yandan Suudi Başsavcı Muceb'in bugün geldiği özel jetle ülkesine dönmesi bekleniyor.