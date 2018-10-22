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Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan çekiciyle çıkarılan araç geri getirildi

Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan gündüz çekiciyle çıkarılan plakasız araç geri getirildi.

Aracın muayenesinin olmadığı ve muayene yaptırıldıktan sonra konsolosluğa geri getirildiği öğrenildi.


Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha haber alınamayan ve ardından öldürüldüğü anlaşılan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturma sürüyor. Bugün gündüz saatlerinde konsolosluk binasının otoparkından plakasız siyah camlı bir araç çekici yardımıyla götürülmüştü. Çekilen araç akşam saat 19.45 sıralarında konsolosluğa geri getirildi. Aracın muayenesinin olmadığı ve muayene yaptırıldıktan sonra konsolosluğa geri getirildiği öğrenildi.

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