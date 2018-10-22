Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun aracının bulunduğu otopark havadan görüntülendi

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı bir otomobil, Sultangazi'de bir otoparkta bulundu. Aracın bulunduğu otopark ise havadan görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait 34 CC 1736 plakalı lüks otomobil, Sultangazi'de İSPARK otoparkında bulundu. Aracın bulunduğu otopark alanı ise havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde otoparkın çevresinde çok sayıda polis ekibinin olduğu görüldü. Otopark çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Başkonsolosuğa ait araçta incelemelerini sürdürüyor.