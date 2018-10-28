Suudi Arabistan Konsolosluğu araçlarının temizlenme görüntüleri ortaya çıktı

Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna ait araçların Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün ardından bir oto kuaföründe detaylıca temizlendiği ortaya çıktı. Araçların oto yıkama görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna ait bir minibüs ve otomobilin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin 3 gün sonrasında bir oto kuaföründe detaylıca temizletildiği ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde konsolosluğa ait minibüs ve otomobil Beşiktaş Akatlar'da bulunan bir oto kuaförüne getiriliyor. Çalışanlar tarafından detaylıca temizlenen araçlar, ardından yeniden konsolosluğa götürülüyor.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube ekiplerinin de otoparka gelerek çalışanların ifadesine başvurduğu öğrenildi. Polisin araçlarda herhangi bir kan izi olup olmadığını sorduğu, çalışanları ise temizlik sırasında dikkat çeken bir şeye rastlamadığını söylediği belirtildi.