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Suudi Arabistan konsolosluğu civarında kanalizasyon denetimleri

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin kuyuya atıldığı yönünde iddialar ortaya atılırken, akşam saatlerinde konsolosluk civarındaki kanalizasyonlarda görüntüleme robotlarıyla çalışma yapılması dikkat çekti.

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin kuyuya atıldığı yönünde iddialar ortaya atılırken, akşam saatlerinde konsolosluk civarındaki kanalizasyonlarda görüntüleme robotlarıyla çalışma yapılması dikkat çekti.


2 Ekim günü evlilik işlemleri için Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna gelen ve bir daha kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından, Kaşıkçı'yı arama çalışmaları devam ediyor. Son günlerde Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin kuyuya atıldığı yönünde iddialar ortaya atılırken, akşam saatlerinde Suudi Arabistan konsolosluğu civarına gelen kanalizasyon denetleme ekiplerinin buradaki kanalizasyonları robot kameralar ile incelemesi dikkat çekti. Ekipler tarafından kanalizasyonlarda sürekli olarak kameralarla kontrollerin yapıldığı öğrenildi.

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