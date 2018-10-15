İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suudi Arabistan Konsolosluğuna temizlik ekibi geldi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması ile ilgili arama yapılmasının beklendiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda ilginç bir görüntü kaydedildi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması ile ilgili arama yapılmasının beklendiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda ilginç bir görüntü kaydedildi. Bir temizlik ekibi, konsolosluk binasına giriş yaptı.


Suudi Cemal Kaşıkçı olayının üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışılırken, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda ilginç bir olay yaşandı. Dışişleri Bakanlığı'nın konsoloslukta bugün akşam saatlerinde inceleme yapılacağını açıklamasının hemen ardından bir temizlik ekibi binaya giriş yaptı. Bazı temizlik maddeleri ile birlikte gelen temizlikçiler, konsolosluk görevlileri tarafından içeri alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.