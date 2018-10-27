Suudi Arabistan konsolosluğunda dikkat çeken hareketlilik

Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Suudi yetkililer olduğu düşünülen 3 kişi yanlarındaki 3 bavulla siyah camlı konsolosluk aracına binerek sabah saatlerinde konsolosluktan ayrılmıştı. Gece saat 03:45 sıralarında konsolosluğa geri gelen 3 kişi, siyah camlı araçtan inerek konsolosluk binasına girdi. Gazetecilerin görüntü almaması için araç konsolosluk garajına yaklaştırıldı. Aracın bagajından indirilen bavullar ise içeriye taşındı. Bavulların indirilmesinin ardından garaj kapısı kapatılırken, araç konsolosluktan ayrıldı.