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Suudi Arabistan Konsolosluğunda inceleme yapan polisler görüntülendi

Kayıp Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı için Suudi Arabistan Konsolosluğu içinde inceleme yapan polisler kameralarca kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı kameralarınca görüntülenen polislerin bina içinde araştırma yaptığı görülüyor.


Cemal Kaşıkçı ile ilgili araştırma yapmak için Suudi Arabistan Konsolosluğuna gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Konsolosluk içinde araştırma yapan polisler, İhlas Haber Ajansı kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde olay yeri inceleme ekibinin konsolosluğu didik didik aradığı görülüyor.

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