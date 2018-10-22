Suudi Arabistan Konsolosluk'tan çekiciyle bir araç çıkarıldı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda gazetecilerin bekleyişi sürerken, plakasız bir araç çekiciyle konsolosluk binasından çıkarılarak götürüldü.

Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan ve ardından öldürüldüğü anlaşılan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan gazeteciler de Suudi Arabistan Konsolosuğu önünde bekleyişi devam ederken, bugün binanın otoparkından plakasız siyah camlı bir araç çekici yardımıyla çekildi. Aracın kimin aracı olduğu ve nereye götürüldüğü bilinmezken, otomobil gazeteciler tarafından görüntülendi.