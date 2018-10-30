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Suudi Başsavcı konsolosluğa geldi

Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye’ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna geldi.

Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna geldi.


Suudi Arabistan Başsavcısı, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girip bir daha çıkmamasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün Türkiye'ye gelmişti. Suudi Başsavcı, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile ikinci kez görüşme yaptıktan sonra Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna geldi. Suudi savcı geniş güvenlik önlemleri altında yürüyerek konsolosluk binasına girdi.

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