Suudi Başsavcı Suud El Muceb, İstanbul'dan ayrıldı

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, Atatürk Havalimanı'ndan özel jetle İstanbul'dan ayrıldı.

2 Ekim günü evlilik işlemleri için Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu bir daha çıkmayan gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, buradaki çalışmalarını tamamladı. Akşam saatlerinde Atatürk Havalimanına gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, heyetiyle birlikte özel jete binerek İstanbul'dan ayrıldı.