Suudi Başsavcısı İstanbul Adliyesinden ayrıldı

Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın görüşmesi sona erdi. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından Suudi heyet adliyeden ayrılırken, özel hareket polislerinin yoğun önlem aldığı görüldü.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada iki ülkenin başsavcısı bir araya geldi. Saat 11.00 sıralarında başlayan görüşme öncesi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına gelen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, soruşturmayı yürüten Başsavcıvekili Hasan Yılmaz ve savcı İsmet Bozkurt ile bir araya geldi. Suudi heyetin gelmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan başkanlığındaki heyet ile Suud el Muceb'in başkanlığındaki heyet arasındaki görüşme başladı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından Suud el Muceb'in başkanlığındaki heyet İstanbul Adliyesinden ayrıldı. Heyetin ayrılışı sırasında adliyenin protokol kapısında özel hareket polisleri tarafından yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Öte yandan heyetin ayrılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, soruşturmayı yürüten savcılarla bir görüşme gerçekleştirdi.