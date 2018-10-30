Suudi Başsavcısı İstanbul Adliyesinden ayrıldı

Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile ikinci görüşmesi 50 dakika sürdü.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girip bir daha çıkmamasına ilişkin yürütülen soruşturmada iki ülkenin başsavcısı ikinci kez bir araya geldi. Konakladığı otelden saat 11.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına gelen Suudi başsavcı Suud el Muceb'in başkanlığındaki heyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile soruşturmayı yürüten Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz ve savcı İsmet Bozkurt ile bir araya geldi. Dün gerçekleşen 1 saat 15 dakikalık görüşmenin ardından bir araya gelen iki heyet arasındaki ikinci görüşme 50 dakika sürdü.

Heyetin adliyeye girişi ve çıkışı sırasında özel harekat polisleri protokol kapısında önlem aldı.