Suudi gazeteci için meslektaşları konsolosluk önünde bekliyor

Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna resmi evrak işlemleri için giden gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan üç gündür haber alınamadığı öğrenildi. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı H.A.'nın bu durumu haber vermesi üzerine dün Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önüne çok sayıda gazeteci geldi. Kaşıkçı için meslektaşları ve aile yakınlarının konsolosluk önünde bekleyişi sürüyor.

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, ''Cemal Kaşıkçı Bey, Ortadoğu'nun ve Arap dünyasının tanınmış gazetecilerinden birisi. Kendisi 2 yıl önce Suudi Arabistan'da tutuklamalar başlayınca eski kralın adamlarından fidye düşünülerek tutuklanmıştı. 2 haftalık tutukluluk süreci vardı. Daha sonra salındığında Washington'a yerleşme kararı aldı. 2 yıldır Washington'da yaşıyordu. Son birkaç aydır Türkiye'ye gelip gitmeye başladı. Burada bir nişanlılık süreci vardı. Evlilik süreci için evraklar lazımdı. Suudi Arabistan Konsolosluğuna gelip başvurup bu evrak hazırlıklarını yapıyordu. İlk başvurusu Cuma günü oldu. Cuma günü evraklar hazırlanmadı denildi. Hafta içi geldiğinde bu kapıdan girdi ve bir daha çıkmadı. İddiamızın iki dayanağı var. Biricisi dış kameralar. Kameralarda giriş var fakat çıkış yok. İkincisi ise nişanlısı burada bekliyor fakat Cemal Bey çıkmıyor" dedi.