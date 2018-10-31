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Suudi savcıdan önce kuruyemişleri geldi

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el Muceb’den önce, İstanbul’dan aldığı kuruyemişler Atatürk Havalimanı’na getirildi.

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el Muceb'den önce, İstanbul'dan aldığı kuruyemişler Atatürk Havalimanı'na getirildi.


Atatürk Havalimanı'nda Suudi Başsavcı Suud el Muceb'in ülkesine dönmesini bekleyen gazeteciler ilginç bir görüntü kaydetti. Atatürk Havalimanı VIP Salonu'na Suudi savcıdan önce 4 kişilik heyeti geldi. Heyetle birlikte araçlardan indirilen kolilerce kuruyemiş dikkat çekti. Görevlilerce-ray cihazından geçirilen kuruyemişler, VIP Salonuna götürülerek uçağa yüklendi.

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