Suudilerin konut tercihi

Altın Emlak’ın Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Suudiler tarafından öncelikle tercih İstanbul. Çünkü İstanbul’da yapılan yatırımlar ciddi kazançlar getiriyor. Ayrıca tabiatı ve denizi olması sebebiyle başta Trabzon olmak üzere Yalova, Bursa, Sapanca gibi bölgeler de yüksek talepler söz konusu" dedi.

Mayıs ayında Suudi Arabistan vatandaşları Türkiye’den 285 konut satın alarak yabancılara satışta ilk sırada yer aldı. Suudi Arabistan’ı sırasıyla, 277 konut ile Irak, 134 konut ile Rusya Federasyonu, 125 konut ile Kuveyt ve 70 konut ile Afganistan izledi. Yabancılara yapılan konut satışlarında, İstanbul ilini sırasıyla Antalya, Trabzon, Bursa, Yalova ve Mersin izledi.

Suudi Arabistan’da da temsilciliği bulunan Altın Emlak’ın Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı konuya ilişkin tespitlerinde "Türkiye Müslüman bir ülke olmasının yanı sıra, doğal güzellikleri ile de dikkat çekiyor. Güvenlik nedeniyle site içi konut projeleri ön planda. Deniz ve doğa manzarasının yanı sıra, merkeze yakınlık ve yüksek katlar daha cazip geliyor. Suudiler tarafından öncelikle tercih İstanbul. Çünkü İstanbul’da yapılan yatırımlar ciddi kazançlar getiriyor. Ayrıca tabiatı ve denizi olması sebebiyle başta Trabzon olmak üzere Yalova, Bursa, Sapanca gibi bölgeler de yüksek talepler söz konusu" dedi.

"Yatırımsa proje, oturmak için bitmiş tercih ediliyor"

Suudilerin tercihlerinin gelirden ziyade yatırım ve barınma amaçlı olduğunu dile getiren Altın Emlak Genel Müdürü "Yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarında henüz proje aşamasındaki yerleri tercih ediyorlar. Bu projelerde üst kat ve küçük daireler satış ve kiralamada kolay olduğu için öncelikli tercih. Barınma amaçlı alımlarında ise bitmiş, hemen oturulabilir, geniş ve çok odalı konutlar tercih ediliyor. Yatırımcılarda bütçe aralığı genellikle 50 bin dolar ile 100 bin dolar arasında, barınma amaçlı tercihlerinde ise bütçeleri 500 bin dolara kadar çıkıyor. Türkiye farklı fiyat aralıklarında konutların bulunabilmesi ve alternatif bir yaşam yeri olarak düşünülmesi nedeniyle gözde. Daha önce o bölgeden yer alan yurttaşlarının olması da tercihlerinde çok etkili" ifadelerini kullandı.

"Piyasayı takip ediyorlar ve hızlı karar vermiyorlar"

Suudilerin gayrimenkul piyasalarını ciddi olarak takip ettiklerini ve bu konuda danışmanlık hizmeti aldıklarını dile getiren Özelmacıklı "Dolandırılmaktan endişe ediyorlar. Para transferinden, tapu hizmetlerine, projenin uygunluğundan, gayrimenkullerin gerçek değerde olmasına kadar her süreçte profesyonel gayrimenkul danışmanlarına ihtiyaç duyuyorlar. Yılda bir yada iki kez geldikleri için merkezi sistem payları ve aidatlar onları rahatsız edebiliyor. Bizler temsilcilerimiz aracılığı ile anahtar teslim sonrasında, mülk yönetim hizmetimiz ile kiralarından, aboneliklerine, aidatlardan vergilerine kadar her süreçte destek oluyoruz." şeklinde konuştu.

"Düzenlemeler yapılırsa satışlar artacak"

Yabancılara verilen Türk vatandaşlığı hakkının, Suudiler açısından pek tercih edilmediğini de dile getiren Özelmacıklı "Yabancılara satışta KDV ve vergi gibi konularda birçok düzenleme yapıldı lakin yeterli değil. TÜİK verileri sadece tapusu verilen yerleri yansıtıyor. Halbuki projeden alınmış ve henüz tapuda satış işlemi yapılmamış binlerce sözleşmeli satış söz konusu. Yabancıya konut satışı yapacak projeler için akreditasyon ve sigorta şartı getirilmeli. Çift liste kalkmalı ve tapuya şerh hakkı olan satış vaadi sözleşmesi yapılması zorunlu olmalı. Bunların yanı sıra askeri makamlara sorulmaya gerek kalmaksızın tapu işlemlerin gerçekleştirilmesi için İstanbul, Yalova, Bursa, Trabzon, Antalya ve Mersin’de çalışmalar yapılmalı. Eğer gerekli tedbirler alınmaz ise telafisi mümkün olmayan sıkıntılar yaşanabilir" dedi.