“Suyunuzu kendiniz arıtın, cam şişenizde saklayın”

Hemen her gün pet şişeler hakkında yeni araştırmalar yapılıyor, zararlarına yenileri ekleniyor. Sağlıklı Su Derneği (SASUDER) Başkanı Orhan Korkusuz, Kurban Bayramı’na kısa süre kala ve yazın en sıcak günlerinde su tüketimi artması sebebiyle sağlıklı sular hakkında açıklama yaptı.

Bayram tatilinin başlaması öncesi yılın sıcak günlerinde herkesin elinde şişe su olduğunu kaydeden Korkusuz, “Pek çok kişi daha ekonomik olduğu için cam şişe yerine pet şişelerdeki suyu tercih ediyor. Ancak pet şişeler, özellikle de güneş altında bekletilmiş olanlar, BPA (BisfenolA) riski taşıyor. Yapılan araştırmalar BPA’nın kalp hastalıklarından hormonal sorunlara, kısırlıktan gelişim bozukluğuna kadar pek çok hastalığa yol açabileceğini ortaya koymuş. Ayrıca pet şişeler tabiat için de büyük bir kirletici” dedi.

Damacanalardaki sorunun daha büyük olduğunu belirten Orhan Korkusuz, “Maketlerde satılan tek kullanımlık pet şişelerin yanı sıra evlerimizde kullanılan damacanalarda da benzer bir tehlike var. Üstelik plastikteki BPA zararına damacanaların temizlenmesi sırasında ortaya çıkan kimyasal artıklar da ekleniliyor. Elbette ki kurallara uygun çalışanlar da var ama sayıları oldukça az” şeklinde konuştu.

“Evinizde suyunuzu kendinizin arıtın”

Suların evlerde güvenilir bulunan su arıtma cihazlarında arıtıp cam şişelerde muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulayan Korkusuz, “Doğru seçilmiş ve bakımları zamanında yapılmış bir su arıtma cihazı içilebilecek, kaliteli su sağlar. Size dört mevsim için önerimiz evinizde suyunuzu kendinizin arıtması ve saklamak ya da taşımak için cam kaplar kullanmanız. Litrelik cam şişelere dolduracağınız suyu gün boyu yanınızda taşıyabilirsiniz” dedi.

“Su arıtma cihazı alırken belgelerine dikkat edin”

Su arıtma cihazlarının, sağlıklı su elde etmek için doğru alternatifler olduğunu bildiren SASUDER Başkanı, “Ancak ürünün tamamını kapsayan garantileri ve NSF belgesi olmayan ya da bakımı yapılmamış bir su arıtma cihazı için aynı şeyi söyleyemeyiz. Türkiye’de standartlar oluşturuluncaya kadar, kabul ettiğimiz geçerli en büyük standart, NSF belgesidir. Biz de su arıtma cihazlarında bu belgeye bakıyoruz. Sağlıklı su elde etmek için kullanılacak arıtma cihazının sadece bir ya da birkaç parçasının değil, tamamının NSF belgeli olması gerekir. Burada tüketiciyi yanıltmaya yönelik davranışlarla sıkça karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımız bu belgeleri almış markaları öğrenmek için www.nsf.org adresine bakabilirler. Ayrıca, cihazın servis ve bakım döneminde, yeni takılan parça ve filtrelerin de NSF belgesine sahip olup olmadığına dikkat edilmelidir” şeklinde sözlerini sonlandırdı.