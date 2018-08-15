Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 10:11

Swap işlemlerinde özkaynak sınırı yüzde 25’e çekildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, swap işlemlerinde özkaynak sınırının yüzde 50’den yüzde 25’e çekildiğini açıkladı.

Swap işlemlerinde özkaynak sınırı yüzde 25’e çekildi

15 Ağustos 2018 10:11



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamada, swap işlemlerinde özkaynak sınırının yüzde 50’den yüzde 25’e çekildiği duyuruldu. BDDK, 13 Ağustos Pazartesi günü yayınladığı duyuruda bu oranın yüzde 50’ye çekildiğini açıklamıştı.



BDDK’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25’ini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç