Swap işlemlerinde özkaynak sınırı yüzde 25’e çekildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamada, swap işlemlerinde özkaynak sınırının yüzde 50’den yüzde 25’e çekildiği duyuruldu. BDDK, 13 Ağustos Pazartesi günü yayınladığı duyuruda bu oranın yüzde 50’ye çekildiğini açıklamıştı.

BDDK’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25’ini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır.”