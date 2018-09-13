Taçsız Kral Metin Oktay mezarı başında anıldı

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Metin Oktay, vefatının 27. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Oktay'ın mezarına 2017-2018 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonluk kupası da getirildi.

Vefatının 27. yıl dönümünde Türk sporunun unutulmaz isimlerinden Metin Oktay, Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan törenle anıldı. Törene Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, Metin Oktay'ın ailesi ile çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar katıldı. Tören sırasında Metin Oktay ile ilgili düşüncelerini dile getiren Mustafa Cengiz, “Taçsız kral olarak anılan ama bizim için binlerce tacı olan Metin Oktay'ı anmak için buradayız. Benim için de özel. Biz Metin hayranı kuşak, Metin olalım diye büyüdük. Bugün Türkiye'de Metin adını taşıyan ne kadar insan varsa onun yüzde 90 nedeni Metin Oktay'dır. Metin Oktay sadece Galatasaraylı değil, insan ve spor ahlakının en büyük örneklerinden biri. Erken ölümü bizi çok üzdü. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun” diye konuştu.

Anma töreni edilen dualarla sona ererken, Metin Oktay'ın mezarı başında Galatasaray'ın 2017-2018 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonluk kupası da yer aldı.

“Şu anda idol adayları var fakat Metin Oktay yok”

Törenin ardından basın mensuplarına da ayrıca açıklama yapan Başkan Cengiz, bu coğrafyada yaşayanların Galatasaraylı olmasının büyük nedenlerinden birinin de Metin Oktay olduğunu belirterek, “Türk futbolu onlarca gol kralı çıkardı. Onlarca müthiş futbolcular geldi. Yerli, yabancı 30'ar, 40'ar gol atanlar oldu. Olay sadece gol atmak, gol kralı olmak değil. Olay insan ve idol olmak. Sadece saha içinde değil, saha dışında da bir karakter olmak. Metin Oktay o karakter idi. Şu anda adaylar var fakat Metin Oktay yok. Ben yıllardır bunun eksikliğini görüyorum. Metin Oktay'lar, Can Bartu'ları Lefter'ler, Hakkı Yeten'ler, Şeref'ler gittikten sonra maalesef Türk toplumu spor anlamında idollerini pek yetiştiremedi” şeklinde konuştu.