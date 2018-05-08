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08 Mayıs 2018 23:12

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Banvit: 80 - Galatasaray Odeabank: 90

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 29.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Banvit: 80 - Galatasaray Odeabank: 90

08 Mayıs 2018 23:12

haftasında Banvit, sahasında Galatasaray Odeabank’a 80-90 mağlup oldu.



Salon: Banvit Kara Ali Acar


Hakemler: Özlem Yalman xx, Serdar Ünal xx, Serhat Büker xx


Banvit: Adonis Thomas xx 3, Damian Kulig xx 9, Angelo Caloiaro xxx 27, Gasper Vidmar xx 13, Tony Taylor xxx 17, Andy Rautins xx 4, Rıdvan Öncel x 5


Başantrenör: Saso Filipovski


Galatasaray Odeabank: Dwight Hardy xxx 16, Emir Preldzic xxx 15, Göksenin Köksal xx 13, Gregory Renfroe xxx 22, Venard Hendrix xx 9, Jordan Taylor x 2, Adas Juskevicius xx 13


Başantrenör: Oktay Mahmuti


1. Periyot: 21-25 (Galatasaray Odeabank lehine)


Devre: 23-19 (Banvit lehine)


3. Periyot: 24-22 (Banvit lehine)


5 faulle çıkan: Andy Rautins (Banvit)




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