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23 Aralık 2017 14:50

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Darüşşafaka: 88 - Trabzonspor: 73

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 12.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Darüşşafaka: 88 - Trabzonspor: 73

23 Aralık 2017 14:50

hafta karşılaşmasında Darüşşafaka, Trabzonspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip özellikle son periyottaki oyunuyla sahadan 88-73 galip ayrıldı.



Salon: Ayhan Şahenk


Hakemler: Erşan Kartal xx, Özge Şentürk xx, Halil Baldemir xx


Darüşşafaka: Kidd x, Kartal xxx 12, Muhammed xx 2, Cummings xxx 17, Okben xx 2, Furkan xxx 16, Olano xx 6, Johnson xxx 10, Bell xxx 15, Eric xxx 8, Emircan


Başantrenör: David Blatt


Trabzonspor: Burak x, Heslip xxx 22, Vasiliauskas xx 8, Harris xx 10, Eldridge xx 11, Obekpa x 8, Green xx 12, Ozan x, Bora x 2


Başantrenör: Zare Markovski


1. periyot: 27-29 (Trabzonspor lehine)


Devre: 53-49 (Darüşşafaka lehine)


3. periyot: 68-64 (Darüşşafaka lehine)




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