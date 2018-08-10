Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi fikstür kura çekimi yapıldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi yeni sezon fikstür çekimi yapıldı. İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen fikstür çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi Ömer Onan, TBF Milli Takımlar ve Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ile ligde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı. Fikstür çekiminden önce açıklama yapan Ömer Onan, basketbol ailesi olarak üst üste çok önemli basketbol insanlarını kaybettiklerini söyleyerek, "Önce Doğan Hakyemez ağabeyimiz hayatını kaybetti. Geçen gün ise Battal Durusel ağabeyimizi kaybettik. Örnek kişiliği ve centilmenliği ile hepimizin sevdiği bir büyüğümüzdü. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin bu sezon herkese hayırlı olmasını diliyorum. Kulüplerimizin yaşadığı zorluklar var, inanıyorum ki takımlarımız başa başa, dirençli takımlar kuracaklardır. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Sakatlıksız, sorunsuz herkesin gönlünden geçtiği gibi bir sezon olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Tahincoğlu Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon 6 Ekim’de oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 14 Ocak 2019’da sona erecekken, ikinci yarı ise 26 Ocak’ta başlayacak. Ligde normal sezon 12 Mayıs 2019’da tamamlanacak. All-star organizasyonu ise 20 Ocak 2019’da oynanacak.

Tahincioğlu Baketbol Süper Ligi’nde çekilen fikstür sonucu ilk hafta oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:

Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan

Galatasaray-Anadolu Efes

Banvit-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol

Darüşşafaka-Gaziantep Basketbol

Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor

Pınar Karşıyaka-TOFAŞ

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom