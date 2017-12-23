haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında karşılaştığı Sakarya Büyükşehir Basketbol’a Metecan Birsen’in son saniyede attığı basket ile 75-77 mağlup oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ziya Özorhon xx, Zafer Yılmaz xx, Kerem Baki xx
Galatasaray Odebank: Hardy xx 6, Taylor xx 2, Mehmet xx 6, Hendrix xx 5, Ege xx 14, Renfoe xx 5, Hopson xxx 15, Summers xx 3, Preldzic xxx 14, Göksenin xx 5
Başantrenör: Erman Kunter
Sakarya Büyükşehir Basketbol: Jones xxx 20, Jankovic xx 6, Doğukan x, James Metecan xx 13, Mehmet xx 3, Can xx 7, Fall xx 10, Harris xx 10, Ersin Dağlı x, Boothe xx 8
Başantrenör: Burak Selçuk Ernak
1. periyot: 26-22 (Galatasaray Odebank lehine)
Devre:47-38 (Galatasaray Odebank lehine)
3. periyot:65-46 (Galatasaray Odebank lehine)