Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2017 18:46

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Galatasaray Odeabank: 75 - Sakarya Büyükşehir Basketbol: 77

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Galatasaray Odeabank: 75 - Sakarya Büyükşehir Basketbol: 77

23 Aralık 2017 18:46

haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında karşılaştığı Sakarya Büyükşehir Basketbol’a Metecan Birsen’in son saniyede attığı basket ile 75-77 mağlup oldu.



Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Ziya Özorhon xx, Zafer Yılmaz xx, Kerem Baki xx


Galatasaray Odebank: Hardy xx 6, Taylor xx 2, Mehmet xx 6, Hendrix xx 5, Ege xx 14, Renfoe xx 5, Hopson xxx 15, Summers xx 3, Preldzic xxx 14, Göksenin xx 5


Başantrenör: Erman Kunter


Sakarya Büyükşehir Basketbol: Jones xxx 20, Jankovic xx 6, Doğukan x, James Metecan xx 13, Mehmet xx 3, Can xx 7, Fall xx 10, Harris xx 10, Ersin Dağlı x, Boothe xx 8


Başantrenör: Burak Selçuk Ernak


1. periyot: 26-22 (Galatasaray Odebank lehine)


Devre:47-38 (Galatasaray Odebank lehine)


3. periyot:65-46 (Galatasaray Odebank lehine)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
11
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    11°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç