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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 7.

haftasının açılış mücadelesinde Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol ile TOFAŞ karşılaşacak.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı yarın ve 18 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Sakarya BBB, TOFAŞ'ı ağırlayacak. Beşiktaş, Gaziantep Basketbol'a, Anadolu Efes de Büyükçekmece Basketbol‘a konuk olacak. Haftanın kapanış mücadelesinde ise Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Afyon Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise haftayı maç yapmadan kapayacak.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta programı şöyle:



Yarın


13.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol - TOFAŞ


15.15 Türk Telekom - Bahçeşehir Koleji


17.30 Banvit - Pınar Karşıyaka



18 Kasım Pazar


13.00 Darüşşafaka Tekfen - İstanbul BBSK


15.15 Gaziantep Basketbol - Beşiktaş Sompo Japan


17.30 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Anadolu Efes


20.00 Galatasaray - Afyon Belediyespor


Fenerbahçe (bay)

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