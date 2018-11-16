haftasının açılış mücadelesinde Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol ile TOFAŞ karşılaşacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı yarın ve 18 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Sakarya BBB, TOFAŞ'ı ağırlayacak. Beşiktaş, Gaziantep Basketbol'a, Anadolu Efes de Büyükçekmece Basketbol‘a konuk olacak. Haftanın kapanış mücadelesinde ise Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Afyon Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise haftayı maç yapmadan kapayacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta programı şöyle:

Yarın

13.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol - TOFAŞ

15.15 Türk Telekom - Bahçeşehir Koleji

17.30 Banvit - Pınar Karşıyaka

18 Kasım Pazar

13.00 Darüşşafaka Tekfen - İstanbul BBSK

15.15 Gaziantep Basketbol - Beşiktaş Sompo Japan

17.30 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Anadolu Efes

20.00 Galatasaray - Afyon Belediyespor

Fenerbahçe (bay)