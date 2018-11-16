Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 7.
haftasının açılış mücadelesinde Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol ile TOFAŞ karşılaşacak.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı yarın ve 18 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Sakarya BBB, TOFAŞ'ı ağırlayacak. Beşiktaş, Gaziantep Basketbol'a, Anadolu Efes de Büyükçekmece Basketbol‘a konuk olacak. Haftanın kapanış mücadelesinde ise Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Afyon Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise haftayı maç yapmadan kapayacak.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta programı şöyle:
Yarın
13.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol - TOFAŞ
15.15 Türk Telekom - Bahçeşehir Koleji
17.30 Banvit - Pınar Karşıyaka
18 Kasım Pazar
13.00 Darüşşafaka Tekfen - İstanbul BBSK
15.15 Gaziantep Basketbol - Beşiktaş Sompo Japan
17.30 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Anadolu Efes
20.00 Galatasaray - Afyon Belediyespor
Fenerbahçe (bay)