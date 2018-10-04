Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig’in 2018-2019 sezonun ilk haftasında Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan ve Galatasaray-Anadolu Efes derbileri oynanacak.
Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'in 2018-2019 sezonun ilk haftasında Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan ve Galatasaray-Anadolu Efes derbileri oynanacak.
2018-2019 sezonu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde heyecan yarın başlıyor. Ligin ilk maçında yeni takımlar Bahçeşehir Koleji ile Afyon Belediyespor karşı karşıya gelecek. İlk hafta derbi maçlarına da sahne olacak. Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan'ı ağırlarken, Galatasaray ise Anadolu Efes'i misafir edecek. Haftanın kapanış müsabakasında ise Banvit ile Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşılaşacak.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk hafta programı şöyle:
Yarın
19.00 Bahçeşehir Koleji - Afyon Belediyespor
6 Ekim Cumartesi
13.00 Darüşşafaka - Gaziantep Basketbol
15.15 Pınar Karşıya - TOFAŞ
17.30 Fenerbahçe - Beşiktaş Sompo Japan
20.00 İstanbul BBSK - Trabzonspor (Ligden çekildi)
7 Ekim Pazar
13.00 Adatıp Sakarya BŞB - Türk Telekom
15.15 Galatasaray - Anadolu Efes
17.30 Banvit - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol