Takla atan otomobilin içinden sağ çıktılar

Maltepe'de D-100 karayolunda bir taksinin otomobile arkadan çarpması sonucu otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki arkadaşı hafif yaralandı.

Olay, saat 05.30 sıralarında D-100 karayolu Maltepe mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Alaboyu yönetimindeki 34 THR 47 plakalı taksi, D-100 karayolu üzerinde seyir ederken yine aynı yol üzerinde seyir halinde olan Ali Teke yönetimindeki 35 AR 2344 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Ali Teke direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptı daha sonrasında ise yol üzerinde takla atarak durabildi. Kazada otomobil içinde yaralanan Ali Teke ve yabancı uyruklu Shaknoza Urazova çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden çıkartılarak yol kenarına getirildi. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde başka kazalar yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Vatandaşlar ve polisler otomobili yol kenarına çekti

Kaza sonrası polis ekipleri çevrede daha geniş önlem almak ve kapanan yolu açmak için takla atan otomobili yoldan kaldırmak istedi. Çekicinin olay yerine gecikmesi sonucu polis ekipleri ve vatandaşlar, takla atan otomobili ittirerek yol kenarına çekti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.